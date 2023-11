No evento, ocorreu o ato de filiação da Secretária de Governo, Daniela de Lívia, ao partido MDB. A ocasião foi marcada também pela posse da executiva municipal do Republicanos, da qual a prefeita Lívia de Chiquinho se tornou presidente - Divulgação

Publicado 15/11/2023 19:58 | Atualizado 15/11/2023 19:58

Araruama - Nesta quarta-feira (15), Dia da Proclamação da República, Araruama foi palco do maior encontro político da história do município — e um dos maiores da Região dos Lagos.



Representantes dos partidos MDB e Republicanos estiveram reunidos para o ato de filiação da Secretária de Governo, Daniela de Lívia, ao partido MDB. A ocasião foi marcada também pela posse da executiva municipal do Republicanos, da qual a prefeita de Araruama, Livia de Chiquinho, se tornou presidente.



Grandes nomes do cenário político regional e nacional marcaram presença no evento, celebrando a aliança entre os partidos. Dentre eles: os deputados estaduais Franciane Motta, Rosenverg Reis e Carlos Macedo; os deputados federais Chiquinho Brazão, Luciano Vieira, Ricardo Abraão e Daniele Cunha; o secretário estadual de Transportes e Mobilidade Urbana e Presidente do MDB, Washington Reis; o prefeito de Belford Roxo e Presidente Estadual do Republicanos, Waguinho; Paulo Melo, Eduardo Cunha e diversas outras personalidades políticas do município e da região.



O evento também chamou atenção pela grande adesão dos apoiadores do governo, demonstrando a força política do governo da prefeita Livia de Chiquinho, a primeira mulher eleita e reeleita no município. Mais de 1.000 pessoas estiveram presentes na cerimônia.



Daniela de Lívia falou sobre a importância de mulheres ocuparem cargos de destaque na política. “Vim falar aqui do meu orgulho de estar participando desse grande momento. Se a gente pensar em 10 anos atrás, quantas mulheres poderiam estar aqui participando desse ato político? Hoje, as mulheres tem essa força e podemos avançar muito mais”, ressaltou.



Washington Reis parabenizou a trajetória política de Chiquinho da Educação e da prefeita Livia. “São 4 mandatos, 16 anos de muito trabalho em prol da população. Pode ter certeza que a casa está arrumada e aqui nós temos um grande exemplo de gestão pública no Brasil”, destacou.



“Pode ter certeza que darei muito orgulho ao partido, mostrando meu comprometimento. Quero somar e tenho muito orgulho de entrar para o Republicanos. Nosso objetivo é ter Araruama como exemplo. Hoje, temos projetos pioneiros em nossa cidade, que podem servir de exemplo para outros estados, e que mudam de fato a vida das pessoas”, afirmou a prefeita Livia de Chiquinho.



O prefeito Waguinho de Belford Roxo, presidente estadual do Republicanos, disse que sempre teve como referência as obras realizadas pelo ex-prefeito Chiquinho da Educação, como a Praça Menino João Hélio, e reforçou a importância da continuidade do modelo de gestão da atual prefeita.



O evento foi encerrado pelo ex-prefeito Chiquinho da Educação, considerado uma das lideranças mais atuantes do interior do estado do Rio. Ele lembrou das ações revolucionárias do seu governo na política social e do resgate de todos os projetos de geração de trabalho e renda no governo de sua esposa.