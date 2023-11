Papai e Mamãe Noel desfilaram por toda a praça em carro aberto, seguidos por outros personagens natalinos, crianças fantasiadas e a Turma da Terceira Idade - Divulgação

Publicado 27/11/2023 08:16

Araruama - O Natal está se aproximando e o município de Araruama já iniciou os preparativos para a festa. Nesta sexta-feira (24), ocorreu a Abertura do Natal, na Praça Menino João Hélio, no Centro.

O evento encantou moradores e visitantes com as decorações natalinas e iluminação especial. A festa também contou com uma série de atrações com o objetivo de levar a magia e o espírito do Natal para o público de todas as idades.

O tradicional desfile do Papai Noel, quarteto musical — com sax, violino, violoncelo e teclado —, peça teatral e show com o cantor Alan Quintanilha foram alguns dos destaques da programação.

A entrada do bom velhinho foi o ponto alto do evento. Papai e Mamãe Noel desfilaram por toda a praça em carro aberto, seguidos por outros personagens natalinos, crianças fantasiadas e a Turma da Terceira Idade.

Como já é tradição no município, após receber a chave da cidade, Papai Noel entrou na sua casa, construída dentro da praça. A casa ficará aberta a visitação durante todo o período de festas. O momento encantou especialmente o público infantil, que recebeu inúmeros presentes dados pelo bom velhinho.