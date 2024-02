A escola atenderá 180 alunos a partir do 6ª ano, que vão ter acesso a um sistema de ensino integral - Divulgação

A escola atenderá 180 alunos a partir do 6ª ano, que vão ter acesso a um sistema de ensino integralDivulgação

Publicado 06/02/2024 16:51

Araruama - Foi inaugurada, nesta terça-feira (6), a Escola Bilíngue Municipal com orientação em Gastronomia e Hotelaria. Um marco para o desenvolvimento da Educação de Araruama, a nova unidade de ensino foi entregue na data em que o município comemora 165 anos de emancipação político-administrativa.

Localizada no Parque Hotel, ao lado do recém-inaugurado Botânico das Asas, a escola atenderá 180 alunos a partir do 6ª ano, que vão ter acesso a um sistema de ensino integral. Após a conclusão do 9ª ano, os estudantes terão adquirido expertise nas áreas de hotelaria e gastronomia, além de proficiência na língua inglesa.

A secretária de Governo, Daniela de Lívia, destacou a importância da unidade para a capacitação dos estudantes contemplados, principal diferencial do sistema inovador de ensino. “Essa escola é uma revolução na Educação de Araruama. Daqui a quatro anos esse aluno vai sair daqui falando inglês fluentemente e preparado para o mercado de trabalho com todo o aprendizado técnico na área de Gastronomia e Hotelaria”, ressaltou.

A infraestrutura da unidade conta com um prédio moderno e ambiente climatizado, com rampa de acessibilidade e 12 salas de aula. A nova escola possui, ainda: reconhecimento facial, tela digital, biblioteca, sala de arte, sala de informática, laboratório de ciências, sala de circuito cultural, secretaria, sala de direção, sala de orientação pedagógica, sala de orientação educacional, cozinha, refeitório, dispensa, depósito e banheiros feminino e masculino.

“Um grande marco para a nossa Araruama e um divisor de águas na nossa Educação, que com certeza vai transformar a vida de muitos alunos. Tenho muito orgulho de ter estudado em uma escola pública e de ter chegado onde cheguei. E também tenho muito orgulho de poder estar proporcionando essa escola com um grande diferencial”, reforçou a prefeita Lívia de Chiquinho.

A obra recebe o nome de um baluarte da Educação no município, o professor João Raposo, que faleceu em novembro de 2023, aos 94 anos. Um dos grandes marcos de sua trajetória foi a atuação no Colégio Araruama — tradicional escola do município —, ao qual dedicou 62 anos de sua carreira. João Raposo deixou um legado de devoção e amor pela arte de ensinar, símbolos de uma luta pela valorização do poder transformador do conhecimento.

As comemorações do aniversário de Araruama continuam na parte da noite, na Praça Menino João Hélio, com shows gratuitos de Laís Alfradique e Xande de Pilares, a partir das 19h.