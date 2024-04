Ao todo, foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola calibre 9mm, ambas com numeração suprimida, munições, além de 20 cápsulas de cocaína, 14 pedaços de maconha, 19 pedras de crack, 12 unidades de skank e R$ 4 em espécie. - Divulgação

Publicado 25/04/2024 05:51 | Atualizado 25/04/2024 05:55

Araruama - Na tarde desta terça-feira (23), um adolescente de 16 anos foi apreendido em flagrante com drogas e armas de fogo, no bairro Fazendinha. Segundo a ocorrência, o menor tentou atirar contra uma equipa da Polícia Militar.

Ainda de acordo com informações da polícia, uma guarnição do Grupamento de Ações Táticas (GAT) recebeu informações sobre a presença de traficantes de drogas na área conhecida como UTA, no bairro em questão.

Chegando ao local, os agentes efetuaram um cerco tático e avistaram o suspeito, que reagiu à abordagem atirando contra os policiais. Apesar dos disparos, o adolescente foi detido pela equipe.

Ao todo, foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola calibre 9mm — ambas com numeração suprimida — munições, além de 20 cápsulas de cocaína, 14 pedaços de maconha, 19 pedras de crack, 12 unidades de skank e R$ 4 em espécie.

Identificado pelo vulgo “Cabelinho”, o menor já possuía duas anotações criminais por tráfico de drogas, de acordo com o artigo 33 da Lei 11.343/06. Ele foi mais uma vez apreendido e encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio.

*Com informações de RC24H