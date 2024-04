O menor carregava uma sacola, contendo 33 pedras de crack, 29 cápsulas de cocaína e 179 unidades de maconha - Divulgação

Publicado 22/04/2024 06:05

Araruama - Neste sábado (20), um adolescente de 15 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, no bairro Clube dos Engenheiros.

De acordo com informações do 25ª BPM, uma guarnição realizava ação de patrulhamento pela localidade quando receberam uma denúncia de que o suspeito estaria traficando drogas no Beco da Paz.

Ao perceber a aproximação da viatura, o jovem tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais. Ele carregava uma sacola, contendo 33 pedras de crack, 29 cápsulas de cocaína e 179 unidades de maconha.

O menor foi conduzido à 118ª DP (Araruama), onde permaneceu apreendido.

*Com informações de RC24H