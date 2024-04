A estrutura do ginásio é ampla, coberta e conta com arquibancadas. Além disso, possui demarcações para a prática de várias modalidades esportivas, como futsal, handebol e vôlei - Divulgação

Publicado 20/04/2024 06:44 | Atualizado 20/04/2024 06:44

Araruama - Aconteceu, nesta sexta-feira (19), a inauguração do Ginásio Poliesportivo da Escola Honorino Coutinho, no distrito de Morro Grande. O novo espaço, implementado pela Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Educação, vai atender aos mais de 570 alunos da unidade de ensino.

A estrutura do ginásio é ampla, coberta e conta com arquibancadas. Além disso, possui demarcações para a prática de várias modalidades esportivas, como futsal, handebol e vôlei.

Logo após a cerimônia, dois times de futebol do projeto “Milésimo Gol Rei Pelé” estrearam a quadra, disputando a primeira partida no ginásio e recebendo a torcida dos outros estudantes e dos participantes do evento.

A construção do espaço teve como objetivo valorizar o esporte, contribuindo para o desenvolvimento integral dos estudantes com os benefícios por ele proporcionados, como: saúde física, disciplina, respeito, trabalho em equipe e socialização.