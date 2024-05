Os agentes de saúde visitam as residências dos moradores, oferecendo orientações sobre as medidas de combate ao Aedes aegypti e realizando a pulverização com inseticidas - Divulgação

Publicado 02/05/2024 05:51

Araruama - Nesta sexta-feira (3), Prefeitura de Araruama, por meio das Secretarias de Saúde e de Obras, vai promover mais uma ação da campanha de combate à dengue no município. Dessa vez, o Dia D será realizado no bairro Outeiro, das 9h às 16h.

A ação conjunta conta com a visitação dos agentes de saúde às residências das localidades, oferecendo orientações sobre as medidas de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença.

A equipe de saúde verifica e ajuda a eliminar possíveis criadouros, como pneus, calhas, pratos usados para suporte de plantas e outros objetos que possam acumular água parada. Nos locais onde já existem focos e larvas do mosquito, é realizada a pulverização com inseticidas.

Já os profissionais da Secretaria de Obras realizam um trabalho de limpeza e retirada de entulho e lixo dos quintais, que também podem se transformar em criadouros do Aedes aegypti.

Além da dengue, o mosquito também é transmissor da chikungunya e zika, sendo imprescindível que haja conscientização e a colaboração entre a população e o poder público para minimizar as ocorrências de casos.