O tonel foi localizado enterrado no quintal, contendo 1.478 cápsulas de cocaína, 426 buchas de maconha e 22 pedras de crack. Além das drogas, dois aparelhos celulares também foram apreendidos - Divulgação

Publicado 13/05/2024 05:49

Araruama - Na madrugada deste sábado (11), dois homens foram presos e um tonel contendo grande quantidade de drogas apreendido, no bairro Vila Canaã. O caso ocorreu por volta das 00h58, durante ação da PM.

Segundo a ocorrência, uma equipe do Grupo de Ações Táticas (GAT) observou três indivíduos em atitude suspeita na Rua Campos da paz que, percebendo a aproximação da viatura, tentaram fugir. Após realização de cerco tático, um deles foi capturado pelos agentes.

Durante a abordagem, o homem de 21 anos confessou o envolvimento com o tráfico de drogas e que vinha da Estrada da Posse, no Rio de Janeiro. Ele conduziu a guarnição ao local onde estaria morando com outro elemento.

A equipe foi até a residência, onde localizou o outro jovem, que indicou onde as drogas estariam enterradas. Foram efetuadas buscas e o tonel foi localizado enterrado no quintal, contendo 1.478 cápsulas de cocaína, 426 buchas de maconha e 22 pedras de crack. Além das drogas, dois aparelhos celulares também foram apreendidos.

Os homens e todo o material apreendido foram conduzidos à 118ª DP (Araruama), onde os indivíduos foram autuados por tráfico de drogas e permaneceram presos.

(Com informações de RC24H)