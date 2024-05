Os moradores da localidade terão acesso a diversos atendimentos nas área da saúde, bem-estar e assistência social - Divulgação

Publicado 09/05/2024 05:53

Araruama - Neste sábado (11), a Prefeitura de Araruama vai promover mais uma edição do projeto Ação Social Volante. O evento oferece uma série de serviços gratuitos à população e vai ser realizado no bairro Três Vendas, em frente à Escola Municipal Anderson Domingues, das 9h às 16h.

Os moradores da localidade terão acesso a diversos atendimentos na área da saúde, como dentista móvel e consultas com a pediatra Dra. Viviane Lobo e o clínico geral Dr. Paulo de Tarso. Outros serviços também estarão disponíveis, dentre eles: aferição de pressão arterial, medição de glicemia, além de vacinação contra a gripe para idosos com mais de 60 anos.

Na área de assistência social, a ação vai contar com consultas, atualizações e novos cadastramentos no Cadastro Único — programa do Governo Federal por meio do qual se obtém acesso a benefícios como o Bolsa Família. A população também terá acesso a serviços voltados ao bem-estar, como manicure, barbeiro e trancista do CRAS.

As crianças vão contar com um espaço de diversão com brinquedos infláveis, pipoca e picolé, além da supervisão da equipe do projeto, para que os responsáveis possam participar das atividades oferecidas na ação com a tranquilidade de que os filhos estão sendo bem assistidos.

Para se inscrever no CadÚnico e participar das outras atividades da Ação Social Volante, é necessário apresentar um documento de identificação, cartão do SUS e comprovante de endereço.