O horário de atuação do veículo será no turno da manhã, das 6h às 9h - Divulgação

Publicado 07/05/2024 05:48

Araruama - A Prefeitura de Araruama divulgou o novo calendário do carro fumacê, que está atuando semanalmente nos bairros do município que apresentam maior incidência de casos de dengue. O cronograma é válido para esta semana, de 6 a 10 de abril.

O fumacê vai percorrer as localidades da Fazendinha, Outeiro, Pontinha e Clube dos Engenheiros, com horário de atuação no turno da manhã, das 6h às 9h. A ação começou pelo bairro Fazendinha, nesta segunda-feira (6), que vai receber o fumacê por dois dias seguidos.

A Vigilância Epidemiológica pede aos moradores que colaborem mantendo janelas e portas abertas durante a ação. É importante proteger alimentos e utensílios de cozinha, além de trocar a água dos animais de estimação após a passagem do veículo.

Confira as datas:

6 E 7 DE MAIO

Fazendinha

8 DE MAIO

Outeiro

9 DE MAIO

Pontinha

10 DE MAIO

Clube dos Engenheiros