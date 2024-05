Após o período necessário de adaptação e cuidados, os bichinhos serão castrados e vão participar das edições da Feira de Adoção, onde vão ser redirecionados para novos lares através da adoção responsável - Tamirys Mello

Após o período necessário de adaptação e cuidados, os bichinhos serão castrados e vão participar das edições da Feira de Adoção, onde vão ser redirecionados para novos lares através da adoção responsávelTamirys Mello

Publicado 03/05/2024 16:01 | Atualizado 03/05/2024 16:08

Araruama - Aconteceu, nesta sexta-feira (3), a inauguração do Sítio Proteção Animal em Araruama. Implementado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Proteção Animal, o projeto tem como foco acolher animais em situação de rua.

O sítio tem capacidade para abrigar 40 cães e 20 gatos e conta com uma equipe especializada, que irá oferecer todos os cuidados necessários para os animais resgatados. Essa equipe será responsável por fazer o resgate dos animais nas ruas do município e encaminhá-los ao local.

O espaço também vai receber visitas regulares de veterinários da Clínica Animal, que serão responsáveis por tratar qualquer enfermidade, fazer exames e realizar tratamentos. Em casos de necessidade, a clínica conta com toda a estrutura para garantir o suporte aos animais resgatados, com centro cirúrgico e todos os equipamentos.

“Esses animais vão receber todo o carinho, todo o afeto, todo o amor, todo o acolhimento necessários, além do acompanhamento com o veterinário e todo o suporte da nossa Clínica Animal”, destacou a prefeita Lívia de Chiquinho.

Após o período necessário de adaptação e cuidados, os bichinhos serão castrados e vão participar das edições da Feira de Adoção, onde vão ser redirecionados para novos lares através da adoção responsável.

O projeto também vai contribuir para a geração de trabalho e renda. O Sítio Proteção Animal transforma o imóvel de sitiantes em núcleos de acolhimento. Pela disponibilização do espaço, os munícipes participantes do projeto recebem um valor mensal a título de aluguel.

Na cerimônia, a prefeita anunciou que outras unidades do projeto já estão em fase de desenvolvimento, ampliando ainda mais o número de vagas para acolhimento dos animais.

Além de resgatar os cães e gatos e ajudá-los a encontrar novos lares, a iniciativa terá impacto também no combate às zoonoses. “Quando a gente fala do acolhimento aos animais de rua, a gente também fala da situação do combate às zoonoses, que é uma questão de saúde pública. Nós temos que ter essa responsabilidade, é uma responsabilidade de todos nós”, ressaltou a chefe do executivo araruamense.

O Sítio Proteção Animal fica localizado na Estrada de São Vicente, km 13, Banqueiros.