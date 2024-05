A confecção dos tapetes vai ter início no dia 29 de maio, a partir das 19h, com encerramento no dia 30 de maio, às 13h. Para cada tapete deverão ser gastos, em média, 4 sacos de 25 kg de sal - Divulgação

Publicado 03/05/2024 11:17

Araruama - A partir da próxima segunda-feira (6), estarão abertas as inscrições para confecção de tapetes de sal, em comemoração ao Corpus Christi. As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Secretaria de Turismo de Araruama, das 9h às 18h.

Para se inscrever, é necessário levar 1 kg de alimento não perecível — que será destinado à asilos e abrigos do município — e apresentar documento de identidade, no caso de pessoa, ou CPNJ, no caso de pessoa jurídica.

Nesse ano, os temas escolhidos foram: “Eucaristia, fonte de oração” (Corpus Christi 2024) e “Fraternidade e amizade social” (Tema da Campanha da Fraternidade 2024).

Os três tapetes avaliados como os mais bonitos vão receber uma premiação em dinheiro. O prêmio para o primeiro colocado será no valor de R$ 1000, enquanto o segundo e terceiro colocados receberão R$ 600 e R$ 400, respectivamente.

A confecção dos tapetes vai ter início no dia 29 de maio, a partir das 19h, com encerramento no dia 30 de maio, às 13h. Para cada tapete deverão ser gastos, em média, 4 sacos de 25 kg de sal e o responsável deve manter sempre o comprovante de inscrição em mãos.

A sede da Secretaria de Turismo fica localizada na Rua Ary Parreira, 51 - Centro.