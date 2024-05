Ao todo, foram realizados 439 atendimentos, incluindo 33 atendimentos com pediatra, 33 atendimentos com clínico geral e 36 atendimentos com dentista - Divulgação

Publicado 06/05/2024 14:57

Araruama - Aconteceu, neste sábado (4), mais uma edição do projeto Ação Social Volante de Araruama. Realizado pela Prefeitura, o evento ocorreu no bairro Morro Moreno, levando uma série de serviços gratuitos à população.

Na área da saúde, os moradores tiveram acesso a atendimentos com a pediatra Dra. Viviane Lobo e o clínico geral Dr. Arquimedes, além de dentista móvel, nutricionista, aferição de pressão arterial, medição de glicemia e vacinação contra a gripe para idosos com mais de 60 anos.

Já na área de bem-estar, foram disponibilizados serviços como: manicure, barbeiro, trancista e depilação. As crianças contaram um espaço de diversão com brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce, com a supervisão da equipe do projeto.

A ação também incluiu consultas, atualizações e novos cadastramentos no Cadastro Único — programa do Governo Federal por meio do qual se obtém acesso a benefícios como o Bolsa Família.

Ao todo, foram realizados 439 atendimentos, incluindo 33 atendimentos com pediatra, 33 atendimentos com clínico geral e 36 atendimentos com dentista. 70 pessoas utilizaram o serviço de trancista, 62 de barbeiro, 60 de manicure e 62 de depilação. Outro destaque foi a vacinação contra a gripe, que contemplou 50 pessoas.

“Nós idealizamos esse projeto justamente para levar o serviço público mais próximo da população. Então todo sábado nós estaremos levando a Ação Social Volante para os bairros da nossa cidade. Mais uma grande conquista para a nossa população”, destacou a prefeita Lívia de Chiquinho.