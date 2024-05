O denunciante informou que seu filho, de 34 anos, havia agredido sua esposa, de 35 anos, e a filha, de 17. Ele relatou também que o homem as teria ameaçado de morte - Divulgação

Publicado 06/05/2024 07:46

Araruama - Na tarde deste sábado (4), um homem foi preso por violência doméstica no bairro Rio do Limão. A equipe do 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foi acionada para atender um caso na Rua Eduardo II, após chamado relatando agressão física contra uma mulher.

Segundo a ocorrência, a equipe procedeu ao local após o recebimento da denúncia. Lá, os agentes entraram em contato com um homem de 54 anos, que havia solicitado assistência. Ele informou que seu filho, de 34 anos, havia agredido sua esposa, de 35 anos, e a filha, de 17. Ele relatou também que o homem as teria ameaçado de morte.

Após ouvirem o relato, os policiais conversaram com as vítimas, que confirmaram as agressões e as ameaças. Os agentes conduziram todas as partes envolvidas à 118ª DP (Araruama), onde as vítimas passaram por exames preliminares de corpo de delito, que confirmaram as lesões.

O criminoso permaneceu preso, aguardando as medidas legais apropriadas.

*Com informações de RC24H