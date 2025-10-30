Cantor Filipe Ret - Reprodução

Publicado 30/10/2025 16:32 | Atualizado 30/10/2025 16:33

Araruama - Araruama recebe a partir desta quinta-feira (30), um dos eventos mais aguardados do ano: a Expo Araruama 2025. A feira agropecuária, realizada pela Prefeitura, acontece até o domingo (2), no Parque de Exposição Agropecuária, no bairro Fazendinha.

O evento, totalmente gratuito, promete movimentar a economia local e fortalecer a cultura do campo. Durante o dia, o evento conta com a Fazendinha, Competições e o delicioso Festival do Aipim.

Na quinta (30), e sexta (31), a programação acontece até às 22h. No sábado (1) e domingo (2) até à 00h. O público poderá curtir quatro noites consecutivas de shows de artistas consagrados no cenário nacional.

Confira a programação musical:

•30 de outubro (quinta-feira)

*Filipe Ret

*Horário: 23h

•31 de outubro (sexta-feira)

* João Gomes

*Horário: 23h

•01 de novembro (sábado)

* Ferrugem

*Horário: 23h

•02 de novembro (domingo)

*Matheus e Kauan

*Horário: 23h

Confira os shows de abertura dos artistas locais:



30/10 (quinta) 19h30 — Haidden (part. Moreira e Batalha dos Patinhos) 21h — Felipe Pitta



31/10 (sexta) 19h30 — Álvaro Nobre 21h — Victor Brício



01/11 (sábado) 20h30 — Laís Alfradique 22h — Grupo Sambará



02/11 (domingo) 19h30 — Luma Dantas 21h — Rebeka Monteiro

E Olha só quem vai animar os dias no Festival:



31/10 (sexta) — 12h - Matheus Marinho

01/11 (sábado) — 12h - Junior Antunes | 16h- Rodrigo Cardoso

02/11 (domingo) — 12h - Lucas Silva | 16h-Ana Clara

A Araruama Expo Agro 2025 consolidou-se como o maior evento agropecuário e cultural da Região dos Lagos. Unindo tradição rural, entretenimento, gastronomia e negócios, a feira promete atrair cerca de 200 mil pessoas em quatro dias e já movimenta toda a economia local. A rede hoteleira está com 100% de lotação, e o comércio teve um aumento estimado em até 60% nas vendas e geração de centenas de empregos.

A Expo reforça o compromisso da nova gestão com eventos seguros, organizados e acolhedores, estabelecendo um novo padrão de grandes eventos públicos no município.

Com a presença de 134 profissionais atuando diariamente, a edição de 2025 conta com a maior estrutura de segurança da história da cidade, reunindo Guarda Civil Municipal, Polícias Civil e Militar, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Além disso, este ano, pela primeira vez o evento vai contar com uma central de monitoramento móvel com drones e câmeras de reconhecimento facial e regimento de Polícia Montada da PM.

O parque conta ainda com dupla revista nas entradas, cães farejadores, posto integrado de segurança, ambulâncias de prontidão e acessibilidade completa.

Eventos como a Expo Agro, a Araruama Literária, o Festival Gastronômico, o Desafio Brasileiro de Kitesurf, entre outros, vêm transformando Araruama em um polo regional de turismo, lazer e negócios. O reflexo é direto na economia: segundo dados do CAGED, o município registrou 1.520 novas vagas formais até outubro de 2025, um crescimento de 57,7% em relação a 2024. O número de MEIs também aumentou 9,9%, com mais de 2 mil empreendedores ativos.

“Araruama vive um momento de prosperidade e desenvolvimento econômico. A Araruama Expo Agro é o retrato do nosso trabalho e do amor pela nossa cidade. Foram mais de 60 dias de organização cuidadosa, com todas as secretarias envolvidas, para oferecer um evento seguro, familiar e acolhedor. Nossa rede hoteleira está 100% ocupada, o comércio aquecido e os produtores locais têm aqui um espaço especial. Queremos que todos aproveitem com alegria e responsabilidade esses quatro dias de festa”, afirma a prefeita Daniela Soares.

Com programação diversificada, parque infantil, minifazenda, shows e gastronomia, a edição de 2025 celebra o melhor momento econômico e social da história de Araruama.