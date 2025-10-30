Alexandre Martins (REP), acompanhado da primeira-dama, Daniele Martins, participa da cerimônia nacional - Reprodução

Publicado 30/10/2025 13:29 | Atualizado 30/10/2025 13:29

Búzios - Em Búzios, o prefeito, Alexandre Martins (REP), e a primeira-dama, Daniele Martins, seguem para o Guarujá (SP), nesta sexta-feira (31), onde vão participar da cerimônia nacional de entrega da certificação da Bandeira Azul. A cidade possui quatro praias certificadas com o selo internacional para a temporada 2025/2026: Forno, Azeda/Azedinha, Tucuns e José Gonçalves, e lidera o ranking fluminense. O selo reconhece rigorosos critérios de qualidade da água, gestão ambiental, segurança, infraestrutura e educação ambiental.

Falando em Alexandre, ele participou nesta quarta (29) da abertura do Encontro Fluminense FBHA – Integração do Turismo Regional, realizado no Ferradura Resort (imagem destaque). O evento reuniu representantes do setor de turismo, hotelaria e gastronomia da Costa do Sol. Ao lado de seu secretário de Turismo, Thomas Weber, o prefeito destacou o avanço econômico do município e o papel do turismo na geração de empregos.