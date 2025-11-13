Prefeita Daniela Soares e o secretário de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal: André MônicaAscom
André Mônica assume Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal em Araruama
André Mônica chega ao cargo com o desafio de aprofundar ações que impulsionem o setor agropecuário e fortaleçam a pesca artesanal, uma das tradições mais importantes da região
Casal que aplicava golpe do "Boa noite, Cinderela" em turistas é preso em Araruama
Matheus Cantalice Ribeiro Pereira e Maria Luiza Machado Velho da Silva foram capturados pela Polícia Civil após aplicarem golpes em turistas na Zona Sul do Rio, usando aplicativos de relacionamento
Araruama recebe Festival de Cerveja Artesanal neste fim de semana
Evento acontece a partir das 12h, na Praça Antônio Raposo. Confira a programação
Obras de drenagem e pavimentação interditam parte da Rodovia Amaral Peixoto em Araruama
Pista funciona em duplo sentido durante o período das intervenções, previsto até 5 de dezembro
Polícia Militar desmantela ponto de tráfico em bar de Araruama e prende duas pessoas
Ação do GAT II encontrou grande quantidade de entorpecentes, rádios comunicadores e material para endolação durante patrulhamento de rotina
Prefeito Alexandre Martins alinha plano de segurança para os 30 anos de Búzios
Encontro definiu ações integradas também no trânsito e fiscalização para garantir tranquilidade durante as comemorações
