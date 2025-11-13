Prefeita Daniela Soares e o secretário de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal: André Mônica - Ascom

Prefeita Daniela Soares e o secretário de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal: André MônicaAscom

Publicado 13/11/2025 22:34

Araruama - A Prefeitura de Araruama anunciou oficialmente nesta quarta-feira (12), o nome do novo secretário de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal: André Mônica. Advogado, de 59 anos, o político tem uma trajetória marcada pela experiência na vida pública; ele foi prefeito do município entre janeiro de 2009 e janeiro de 2013.

André Mônica chega ao cargo com o desafio de aprofundar ações que impulsionem o setor agropecuário e fortaleçam a pesca artesanal, uma das tradições mais importantes da região.

Nessa quarta a prefeita Daniela Soares deu as boas-vindas ao novo secretário, que chega para reforçar a gestão do executivo municipal.