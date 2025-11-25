Foragido - Reprodução

Publicado 25/11/2025 14:00

Araruama - O Disque Denúncia divulgou, no último domingo (23), um cartaz pedindo informações que ajudem a Polícia Civil de Araruama a localizar Allan Januário, de 31 anos. Ele é considerado foragido da Justiça e responde por descumprimento de medida protetiva e violência doméstica contra a ex-companheira.

De acordo com o processo, no dia 4 de outubro, por volta das 13h, a vítima seguia para almoçar com dois amigos e trafegava pela Rua Major Félix Moreira, no bairro Parque Hotel, quando o veículo dela foi emparelhado por um Renault Sandero preto, com película escura. Minutos depois, na altura de um curso de inglês, o mesmo carro voltou a emparelhar de forma brusca, quase colidindo com o retrovisor do lado do carona.

O motorista do Sandero abaixou o vidro e atingiu com tapas o braço de um dos amigos da vítima, que estava apoiado na porta do veículo. A ex-companheira reconheceu o condutor como Allan Januário. O processo aponta que esta não foi a primeira vez que ele descumpriu as medidas impostas pelo Judiciário. Em outra ocasião, Allan teria circulado na rua onde a vítima mora e chegou a ter contato com a filha dela, que não é sua filha biológica.

Diante dos relatos, a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) solicitou à Justiça a prisão preventiva do acusado, que foi decretada pelo Juizado Especial Adjunto Criminal da Comarca de Araruama. Ele responde pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e violência doméstica contra a mulher.

Informações sobre o paradeiro de Allan Januário podem ser repassadas ao Disque Denúncia pelo telefone (21) 2253-1177. O anonimato é garantido.