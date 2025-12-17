No momento da abordagem, houve troca de tiros, mas os suspeitos acabaram sendo detidos - Reprodução

No momento da abordagem, houve troca de tiros, mas os suspeitos acabaram sendo detidos Reprodução

Publicado 17/12/2025 16:03

Araruama - Agentes da 118ª Delegacia de Polícia de Araruama (118ª DP) prenderam em flagrante dois homens e apreenderam um adolescente na manhã desta terça-feira (16), durante uma operação no bairro Vila Canaã. A ação teve como objetivo o cumprimento de um mandado de busca e apreensão e resultou em autuações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De acordo com a Polícia Civil, a operação ocorreu por volta das 10h. O alvo principal era um adolescente identificado que estava foragido e é investigado por envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na Rua Bonny, área conhecida por movimentação do tráfico, os policiais avistaram dois homens em uma região de mata. Um deles estava armado com um revólver, enquanto o outro carregava uma mochila. No momento da abordagem, houve troca de tiros, mas os suspeitos acabaram sendo detidos pela equipe policial.

Um dos presos, identificado como G.W.G.O., foi encontrado com munições. Já o segundo homem, identificado como C.M.A.S., estava com uma mochila contendo drogas, munições e dinheiro em espécie. Durante as buscas no local, os agentes também localizaram um aparelho celular enterrado, que foi apreendido após um dos elementos fornecer a senha do dispositivo.

Ainda durante a operação, um terceiro homem, identificado como S.d.S.C., tentou atrapalhar a ação policial ao incitar curiosos e agir de forma coordenada com os suspeitos. Ele tentou fugir em uma motocicleta, mas foi alcançado e detido pelos agentes.

Após a conclusão da diligência, os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 118ª DP, onde a ocorrência foi registrada e as prisões em flagrante formalizadas.