No momento da abordagem, houve troca de tiros, mas os suspeitos acabaram sendo detidos Reprodução
Ação policial prende dois homens e apreende adolescente por tráfico em Araruama
Operação da 118ª DP foi realizada no bairro Vila Canaã na manhã desta terça-feira (16)
Fabinho Costa entrega Posto Integrado de Segurança Pública na Vila Nova, em Iguaba Grande
Unidade moderna fortalece prevenção, patrulhamento e resposta às ocorrências no município
Fábio do Pastel adere ao Conderlagos e reforça integração regional
Prefeito também comenta sobre o Selo Diamante, recém-conquistado, e destaca que São Pedro da Aldeia lidera ranking de transparência no Estado: "A gente não brinca de trabalhar", disse
Acidente na RJ-106 deixa motociclista ferido em Araruama
Colisão entre moto e dois carros aconteceu no bairro Bananeiras, na noite de segunda-feira (15)
Cidades da Costa do Sol decretam ponto facultativo nesta quarta (17) por causa de campeonatos de futebol
Medida vale a partir do meio-dia em Cabo Frio, Búzios e Rio das Ostras; Maricá, na região metropolitana, adota ponto facultativo o dia inteiro, com manutenção dos serviços essenciais
Polícia Civil prende homem por venda de motocicleta clonada na internet em Araruama
Suspeito foi detido em flagrante após investigação da 129ª DP de Iguaba Grande
