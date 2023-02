Carnaval 2023 em Areal - Divulgação

Publicado 23/02/2023 08:42

Areal - A Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Eventos, realizou nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro as matinês Carnaval Areal 2023. As folias com marchinhas entoadas pela banda Camarada aconteceram no CIEP 429 e na escola Donária Maria Barbosa, em Boa Esperança, com distribuição de pipoca, confete, serpentina, água e refrigerante, além de muita alegria, brincadeiras e diversão