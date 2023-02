Prefeito Gutinho Bernardes participou da recepção aos servidores da Educação - Divulgação

Publicado 07/02/2023 15:28

Areal - A Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Eventos, realizou na última segunda-feira (6) o evento de recepção dos profissionais de educação para o ano letivo de 2023. Na oportunidade diretores, professores, auxiliares, secretários, estagiários, motoristas e demais profissionais de educação receberam os cumprimentos da atual gestão pelo desempenho no ano de 2022 e as boas-vindas para o ano de 2023, com a grande notícia do reajuste de salário de 12,9% e dos demais investimentos na classe.

“É a educação que faz o futuro parecer um lugar de esperança e transformação. Desejo a cada profissional um abençoado ano, que seja mais um de muitas vitórias e muito sucesso, transformando a vida dos nossos jovens“, ressaltou o prefeito Gutinho Bernardes em seu discurso.

O ano letivo de 2023 da rede pública municipal de ensino iniciou oficialmente nesta terça-feira (7).