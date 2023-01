Aviso sobre mudança no trânsito da rua Manoel Fernandes - Reprodução

Publicado 16/01/2023 08:54

Areal - A Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Saneamento, informa que a rua Manoel Fernandes terá alteração temporária no trânsito. Devido à obra de drenagem para conclusão do Conjunto Habitacional Carmen Portinho - Casas Populares, o trecho da entrada do Buraco do Sapo na rua Manoel Fernandes será desviado para um acesso temporário de 100m, quando o tráfego retorna para a pista principal.

A alteração no trânsito terá início nesta segunda-feira (16) e término programado para sexta-feira (20) de 7h às 17h. As equipes de prefeitura e Guarda Civil Municipal estarão no local auxiliando os motoristas e moradores. A obra acontecerá de acordo com as condições climáticas podendo ser finalizada antes do prazo estabelecido ou prorrogada, mediante aviso prévio.