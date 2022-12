Desfile vai acontecer nesta sexta-feira (23) na Praça Pastor Manoel Dias Machado, São Sebastião - Reprodução

Desfile vai acontecer nesta sexta-feira (23) na Praça Pastor Manoel Dias Machado, São SebastiãoReprodução

Publicado 22/12/2022 13:32

Areal - A Prefeitura Municipal de Areal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Eventos, promoverá nesta sexta-feira (23), a partir das 19h, um desfile de moda com trajes confeccionados por estudantes, utilizando embalagens e outros produtos recicláveis.

A iniciativa faz parte do Projeto Ambiente Jovem que, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e INEA, oferece aulas de educação ambiental de forma descontraída, para jovens de 16 a 24 anos, que recebem ainda um kit com material pedagógico, boné, bolsa e um auxílio estudante no valor de R$ 200,00.

O desfile vai acontecer na Praça Pastor Manoel Dias Machado, São Sebastião.