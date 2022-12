Prefeito Gutinho Bernardes na abertura do Natal dos Sonhos Areal 2022 - Divulgação

Publicado 05/12/2022 16:19

Areal - A Prefeitura Municipal de Areal em parceria com o Sesc, Sicomércio e Fecomércio realizou neste domingo (4) o início das comemorações do Natal dos Sonhos Areal 2022. O evento contou com atividades recreativas com a equipe do Sesc, chegada do Papai Noel, brinquedos e o super show com a banda Acústico A3.

O prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, esteve presente ao evento