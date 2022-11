Agente da GCM mostra simulacro de arma de fogo apreendida - Divulgação

Agente da GCM mostra simulacro de arma de fogo apreendidaDivulgação

Publicado 30/11/2022 09:40

Areal - Nesta terça-feira (29) a Central de Monitoramento da Prefeitura de Areal visualizou um jovem circulando com uma possível arma de fogo próximo ao colégio CIEP. Após o fato, o jovem passou a ser monitorado pelas câmeras e a guarnição com policiais da DPO de Areal do 38º Batalhão de Polícia Militar foram em busca do indivíduo, que além da possível “arma”, portava também uma bolsa.

Durante a abordagem e busca pessoal, o rapaz confirmou o uso de um “simulacro”, que foi apreendido pela GCM, em parceria com os policiais militares. O indivíduo foi conduzido à 108ª Delegacia de Polícia e apresentado à autoridade policial.



Fonte: Guarda Civil Municipal de Areal