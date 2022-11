Autoridades participaram da inauguração da sede da entidade - Divulgação

Publicado 30/11/2022 08:23

Areal - O ArealPrev - Fundo de Previdência Social do Município de Areal - e a Prefeitura Municipal de Areal, inauguraram nesta terça-feira (29) a sede própria do ArealPrev. O imóvel foi adquirido com recursos próprios e posteriormente reformado para receber as instalações da parte administrativa do órgão.

“Parabéns a Diretoria do ArealPrev, Conselho, servidores ativos e inativos, essa conquista é de vocês!“, finalizou o prefeito Gutinho Bernardes em seu discurso.

A nova sede representa uma conquista para os servidores do município, proporcionando mais conforto, condições de trabalho e segurança. Participaram da solenidade de inauguração o prefeito Gutinho Bernardes; o vice-prefeito, Laerte Calil de Freitas; os vereadores Santana da Verdura e Valter Luís; o procurador do Município, Roberto Wagner; o secretário de Administração, Gilvan Louzada Torrão; o diretor-presidente do ArealPrev, Hércules Fagundes, o presidente do Conselho de Previdência, Manuel Flávio,; servidores e secretários municipais.