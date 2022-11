Prefeito Gutinho Bernardes representou a cidade na solenidade de premiação - Divulgação

Prefeito Gutinho Bernardes representou a cidade na solenidade de premiaçãoDivulgação

Publicado 30/11/2022 08:10

Areal - Areal conquistou o prêmio Band Cidades Excelentes, entre os 53 municípios do Estado com até 30 mil habitantes. O prefeito Gutinho Bernardes representou a cidade na solenidade de premiação que aconteceu no início deste mês de novembro, no auditório da Fecomércio/RJ.

Na fase estadual do prêmio foram analisados 41 indicadores sobre eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública.

Areal sagrou-se campeã da categoria Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública obtendo o melhor resultado em todos os índices.

“Esse prêmio é fruto de muito trabalho e dedicação à frente da administração do Município de Areal. Obrigado aos nossos servidores e o Vice-prefeito Laerte Calil de Freitas por toda parceria e colaboração. População Arealense esse prêmio é nosso! “ comemorou o prefeito Gutinho Bernardes.