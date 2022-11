Obras de asfaltamento no bairro Delícia - Divulgação

Publicado 30/11/2022 09:30

Areal - A Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, finalizou recentemente a aplicação de massa asfáltica nas ruas Higino Ferreira e Cunha e Ermínio Caras de Souza, na praça Maria Guilhermina, no bairro Delícia.

Através do programa Prefeitura no Bairro, Delícia foi mais beneficiado. No total, já são mais de dez bairros atendidos com o programa. “O bairro Delícia está sendo contemplado com a obra de contenção do muro de gabião, recebeu o asfalto nas ruas Higino Ferreira e Cunha e Ermínio Caras de Souza e em breve iniciaremos a obra de reforma da praça“, confirmou o prefeito Gutinho Bernardes.