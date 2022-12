Premiação aconteceu na quinta-feira no Encontro Estadual das Salas do Empreendedor 2022 - Divulgação

Publicado 04/12/2022 09:59

Areal - A Sala do Empreendedor de Areal foi premiada com o Selo Prata de Referência em Atendimento Sebrae 2022. Entre os 92 Municípios, somente dez cidades receberam o selo de premiação, tornando Areal referência no Estado do Rio de Janeiro. A premiação aconteceu na quinta-feira (1º) no Encontro Estadual das Salas do Empreendedor 2022.

A Sala do empreendedor está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e junto com o Sebrae, oferece atendimentos diversos para MEIS e empresas, tais como consultorias, oficinas, palestras, seminários, emissão de notas fiscais, formalização dos empreendedores e capacitações que contribuem com o crescimento do Empreendedor.

As parcerias com instituições setoriais como o Sebrae e outros segmentos, são marcas da administração do Prefeito Gutinho Bernardes e Vice-prefeito Laerte Calil de Freitas que traz várias inovações nos atendimentos em todos os segmentos do serviço público municipal e esse reconhecimento só faz comprovar o grande sucesso deste modelo de gestão.

O Secretário Igor Bastos representou a cidade ao lado dos servidores e gestores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.