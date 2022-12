Lançamento da marca da Associação dos Viticultores do Vale de Areal - AVIVA - Divulgação

Lançamento da marca da Associação dos Viticultores do Vale de Areal - AVIVADivulgação

Publicado 16/12/2022 16:16

Areal - Aberto pelo secretário de Estado de Turismo, Sávio Neves, o evento contou com a presença de Roberto Medina, morador da cidade e apoiador do projeto que junto com outros produtores de vinho da região, que assistiu a apresentação do layout da marca de sinalização turística da cidade, criada pelo designer Hans Donner.

Estiveram presentes os proprietários das vinícolas Fazenda Bemposta, Borgo Del Vino, Vinus Vale, Vale dos Desejos, Vinícola Mendez, Vale da Bússola, Fazenda São João Penedo, Fazenda Santa Teresa, Di Bento, Tassinari, Dream Farm, Altos do Rio.

Savio Neves destacou o olhar do governador Cláudio Castro para a valorização do Turismo como vetor de desenvolvimento econômico do Estado do Rio.

O prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, fez uma breve retrospectiva da gestão municipal, com destaque para projetos que visam colocar Areal no cenário nacional do enoturismo.

