Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU e profissionais do Ponto Socorro do Hospital Municipal Nossa Senhora das Dores, de ArealDivulgação

Publicado 08/12/2022 13:53

Areal - Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU e profissionais do Ponto Socorro do Hospital Municipal Nossa Senhora das Dores, de Areal, receberam, nesta quarta-feira (7), a primeira etapa da capacitação do NEU - Núcleo de Educação em Urgência do Ministério da Saúde que, em parceria com a Rede de Urgência e Emergência do Estado do Rio de Janeiro, apresentou e discutiu o tema “COMUNICAÇÃO EFETIVA E ROTINAS OPERACIONAIS”.



As equipes do SAMU e do Hospital de Areal tiveram a oportunidade de participar das palestras e debates, tendo como objetivo o aprimoramento contínuo da qualidade da assistência prestada à população, com profissionais reconhecidos pela dedicação e manutenção do padrão de excelência que permite ao SAMU-192 atuar 24h por dia, 7 dias por semana, salvando vidas.

A promoção desta primeira capacitação partiu da iniciativa e do esforço conjunto da Secretária de Saúde, Gilmara Garcia Rocha, do Coordenador do SAMU-192, Roberto Henrique Teva, e do Diretor do Hospital Marco A. C. Braun.

Inicia-se em Areal uma jornada inédita de Educação em Urgência, que também será estendida aos 11 municípios que compõem a Região Centro-Sul Fluminense, estando previstas capacitações ao longo do ano de 2023, trazendo temas como “Emergência Obstétrica”, “Emergência Psiquiátrica”, “Traumas”, “Acidentes com animais peçonhentos”, entre outros.