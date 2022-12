Prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, durante lançamento do Circuito Turístico "Em Cantos de Areal" - Divulgação

Publicado 07/12/2022 14:35

Areal - Foi lançado nessa terça-feira (6), no Solar Fazenda do Cedro, o Circuito Turístico “Em Cantos de Areal”, uma parceria do SEBRAE com a Prefeitura de Areal, envolvendo diversos empreendedores que atuam nesse segmento.

O Circuito foi organizado com a oferta de produtos de turismo em gastronomia, agroturismo, ecoaventura e hospedagem, com a proposta de vivências rurais singulares e autênticas. Segundo o prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, "são experiências envoltas pela energia da natureza e o calor humano do povo arealense, com paisagens que têm como pano de fundo a Pedra do Elefante, a Pedra Maria Comprida e o pôr do sol mais incrível da região".