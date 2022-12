VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Areal - Divulgação

15/12/2022

Areal - Foi realizada nesta quarta-feira (14), nas dependências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, a VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que teve como tema central "A situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia COVID-19".

O evento contou com a presença do Presidente do Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente - NACA, Alisson Cleffs; do Vereador Valter Luíz, além de diversas representações envolvidas com o aprofundamento do debate sobre questões relacionadas a este segmento da população arealense.