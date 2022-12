Evento aconteceu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro - Foto: Philippe Lima

Publicado 12/12/2022 10:29

Areal/Rio de Janeiro - A Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a TurisRio, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), lançaram na última quinta-feira (8), o Plano Estratégico Rio + 10, um conjunto de ações para promover o turismo do Estado do Rio de Janeiro nos próximos 10 anos. Evento aconteceu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

O Plano propõe iniciativas para reconduzir o Rio ao patamar de competitividade com outros destinos no cenário mundial, considerando valores de sustentabilidade e integração, bem como atributos singulares das 12 regiões turísticas do Estado.

Segundo o Governador Claudio Castro, presente ao lançamento, o próximo ano será pleno de eventos que fortalecerão as atrações turísticas da capital e do interior. "O povo fluminense terá ainda mais orgulho, de viver aqui", declarou o Governador.

O Prefeito Gutinho Bernardes representou Areal no evento, conduzido pelo secretário de Estado de Turismo, Sávio Neves, que também apresentou um estudo inédito para o planejamento do futuro do turismo fluminense, além de um balanço das ações da Setur-RJ realizadas ao longo de 2022.

Ainda pelo município de Areal estiveram presentes o Assessor de Turismo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo, Wilson Rezende, e o Diretor de Agricultura, Vinícius Senra.