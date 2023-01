Mudas plantadas às margens do Rio Piabanha - Divulgação

Publicado 05/01/2023 14:37

Areal - A Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, em parceria com o Grupo Líder Centro-Sul Fluminense e o Rotary Clube de Três Rios, promoveu nesta quarta-feira (4) uma ação de reflorestamento no coração de Areal, às margens dos rios Piabanha e Preto.

A secretária de Meio Ambiente e Turismo, Erika Melo, destacou que entre as mudas há várias espécies nativas da Mata Atlântica, como Pau D'alho, Ipê, Palmeira Juçara, Ingá e Grumixama. A ação tem o objetivo de proporcionar conforto térmico ao local, fornecer frutos para a fauna ribeirinha, cumprindo ainda a função de manter a estrutura do solo para evitar o assoreamento.

Segundo a representante do Grupo Líder, Joelma Ribeiro, o plantio finaliza um ciclo iniciado no II Fórum Líder Centro-Sul, realizado em dezembro de 2021, quando membros e convidados plantaram sementes, visando a neutralização do carbono gerado no evento. As mudas plantadas são oriundas das sementes do Fórum, do Rotary Clube de Três Rios e da compensação da Secretaria de Meio Ambiente.

Participaram da ação de reflorestamento a Presidente do Rotary Clube de Três Rios, Rosangela Leite, a Gestora do Grupo Líder, Joelma Ribeiro, a Secretária de Meio Ambiente e Turismo, Erika Melo, o Vereador Samuel Sanseverino, o Chefe de Gabinete, George Silva, além das equipes da Prefeitura e entusiastas da pauta ambiental da cidade.