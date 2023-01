Projeto AtivaIdade - Reprodução

Projeto AtivaIdadeReprodução

Publicado 27/01/2023 16:29

Areal - A Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação oferece aulas de atividades físicas gratuitas em Areal. Os núcleos de aulas de ginástica, funcional e alongamentos fazem parte do Projeto AtivaIdade, para pessoas com mais de 40 anos.

As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h na Quadra do Pará e Salão do Idoso. Mais informações: (24) 2257-9706.