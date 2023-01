Alimentos são arrecadados através de doações de produtores e centros de distribuição de cidades vizinhas - Divulgação

Publicado 19/01/2023 14:25

Areal - O Projeto Alimento Saudável, uma iniciativa da Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, está disponível para todos os cadastrados nos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, contribuindo efetivamente para a segurança alimentar da população.

A ação, que beneficia semanalmente cerca de 600 famílias em situação de vulnerabilidade social, exige uma logística complexa, mobilizando cerca de 40 servidores numa operação que resulta na distribuição de alimentos duas vezes por semana.

Os alimentos são arrecadados através de doações de produtores e centros de distribuição de cidades vizinhas, que fornecem frutas, legumes, verduras, ovos e até mesmo carne bovina, frango e peixe, seguindo direto para a sede da secretaria, onde passam por nova seleção, sendo embalados em kits para a distribuição imediata às famílias, nas unidades do CRAS e CREAS.

"O Prefeito @gutinhobernardes desde o primeiro dia nos pediu atenção especial as pessoas que procuram nossa secretaria, e estamos fazendo exatamente isso. Temos muito orgulho do trabalho que desenvolvemos até aqui. E essa ação é uma prova disso, continuaremos trabalhando e atendendo as famílias que necessitam", destacou o secretário Álvaro Freitas.