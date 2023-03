Biblioteca itinerante na Escola Manoel Baptista de Andrade, no bairro Cedro - Divulgação

Biblioteca itinerante na Escola Manoel Baptista de Andrade, no bairro CedroDivulgação

Publicado 28/02/2023 14:20

Areal - A Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Eventos, está nesta semana com a biblioteca itinerante na Escola Manoel Baptista de Andrade, no bairro Cedro. As crianças da rede pública municipal de ensino e do bairro estão tendo acesso ao projeto cultural que leva literatura e educação por todas as partes da cidade. A biblioteca itinerante conta com um acervo de mais de 500 livros para todos os gostos e gêneros.

"O incentivo à leitura é uma das melhores coisas que se possa dar a uma criança, lançamos esse projeto nos 30 anos de Areal, levando literatura e educação para todos os bairros da cidade", declarou o prefeito Gutinho Bernardes.