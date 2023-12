Servidores terão aumento no salário. - Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Areal

Publicado 28/12/2023 10:32

Os Vereadores da Câmara Municipal de Areal, aprovaram na 71ª sessão ordinária de 2023, a modificação da base salarial dos cargos de Guarda Civil Municipal e Agente de Defesa Civil e o Regime Adicional de Serviço (RAS).

A partir do dia 1º de janeiro de 2024, fica instituído, como salário-base para as carreiras de Guarda Civil Municipal e Agente de Defesa Civil do Município de Areal, o valor de R$ 1.562,00 (um mil quinhentos e sessenta e dois reais).

O Regime Adicional de Serviço (RAS) que também foi criado e aprovado, ficará instituído para remunerar o trabalho dos agentes da Segurança Pública em dias de folga e/ou férias, de forma a complementar a renda dos profissionais, em sistemas de turnos adicionais com escala diferenciada, sem prejuízo da escala regular de serviço, atendendo as necessidades excepcionais determinadas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil.

“Essa é mais uma demonstração de valorização ao funcionalismo público. Reconhecendo essa classe tão dedicada à nossa cidade. Trabalho sério em parceria com o o Poder Executivo”, frisou o presidente da Câmara, Márcio Lima.

O projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª e 2ª votação e segue para sanção do Poder Executivo.