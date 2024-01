Servidores terão recomposição salarial. - Reprodução/Internet

Publicado 24/01/2024 15:28

Areal - A Prefeitura de Areal concedeu uma recomposição salarial de 12,5% aos servidores municipais. A valorização ocorre em virtude da variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), no ano de 2023, e considerando parcelas não implementadas no que é estipulado pela Lei Municipal 1154/2021.

Segunda a Prefeitura, a medida visa equilibrar as perdas decorrentes dos fatores econômicos, assegurando aos servidores municipais uma justa recomposição de seus vencimentos, além de servir como motivação no reconhecimento do trabalho dos colaboradores.