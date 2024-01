Chamamento está aberto. - Foto: Divulgação

Chamamento está aberto.Foto: Divulgação

Publicado 16/01/2024 21:02

Areal - A Prefeitura está realizando o chamamento da população para a participação na elaboração do Plano Diretor de Areal. Com base no decreto nº 2.281, de 8 de janeiro deste ano, a indicação é para representantes da sociedade civil no núcleo gestor participativo.

O Plano Diretor irá moldar pontos para o futuro da cidade, como a criação de bairros sustentáveis e acessíveis, a preservação do meio ambiente com as estratégias para proteger os recursos naturais e a promoção do desenvolvimento sustentável do município.