Mais de quatro mil animais foram vacinados.Foto: Divulgação/Prefeitura de Areal

Publicado 10/01/2024 21:03

Areal - Durante o último ano, em ações de prevenção contra a raiva em animais, 4.179 animais receberam a vacinação antirrábica em trabalho realizado pela Prefeitura Municipal de Areal, através da Secretaria de Saúde. Os números englobam as áreas rural e urbana do município.

No total, foram 3.066 cães e 1.113 gatos vacinados. Destes, a maioria na área urbana, com 1.927 cachorros e 737 felinos. As ações foram realizadas em 2023, em campanha que teve 21 de outubro como o "Dia D", com diversos pontos de vacinação.