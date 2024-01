Os conselheiros já começaram a atuar. - Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Areal

Os conselheiros já começaram a atuar.Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Areal

Publicado 11/01/2024 13:59

Areal - Foram empossados, nessa quarta-feira (10), os novos conselheiros tutelares de Areal, eleitos para o quadriênio 2024/2027. A cerimônia realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação foi feita no Teatro Fernanda Carneiro - Ciafete.

Os novos conselheiros, comprometidos em proteger os direitos da criança e do adoleescente são Luciana Ferreira, Maria José, Alan Esteves, Beatriz Carvalho e Carlos Otávio. As suplentes são Simone Miranda, Marcelia e Maria Morelli.

A cerimônia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Márcio Lima, do vice-presidente, Marquinhos da Saúde, e dos vereadores Itamar Medina, Santana da Verdura, Valter Luís e Dedeu Silva.