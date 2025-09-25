PL foi apresentado pelo deputado estadual Sergio Fernandes - Foto: Divulgação

Areal - Um projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Sergio Fernandes (PSD) pretende oficializar a vocação vitivinícola da Região Serrana do Rio de Janeiro ao declarar a área como "Serra dos Vinhedos do Estado do Rio de Janeiro". A proposta tem como objetivo fomentar o desenvolvimento regional por meio do enoturismo, promovendo geração de emprego, renda e maior visibilidade ao setor.

Segundo o texto do projeto, a nova denominação abrangerá os municípios integrantes do chamado Roteiro de Enoturismo da Região Serrana, como Areal, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Nova Friburgo, Teresópolis e Três Rios. A região já reúne dezenas de vinícolas e propriedades com produção cadastrada e atividades voltadas ao turismo do vinho.

Reconhecimento oficial e ações integradas

Além do reconhecimento institucional, o projeto prevê que o Poder Executivo, por meio das secretarias estaduais e dos municípios envolvidos, promova ações coordenadas para fortalecer a cultura vitivinícola local. Entre as diretrizes estão:

•Valorização da tradição e identidade vitivinícola da Serra Fluminense;

•Estímulo à memória cultural associada à produção de vinhos;

•Incentivo ao desenvolvimento sustentável e ao turismo rural;

•Apoio institucional para expansão da atividade vitivinícola em harmonia com o meio ambiente;

•Realização de eventos, feiras e ações promocionais voltadas ao enoturismo.

“A Serra Fluminense já é um polo em ascensão na produção de vinhos, espumantes e derivados, conquistando reconhecimento técnico e prêmios em concursos especializados. O projeto busca dar respaldo legal e institucional a esse crescimento, contribuindo para a qualificação do setor e o fortalecimento da marca regional”, explica o deputado Sergio Fernandes.

Mais de 85 hectares de vinhedos e produção consolidada

Atualmente, a área produtiva da região serrana já ultrapassa os 85 hectares, com empreendimentos organizados em diversas propriedades espalhadas pelos municípios do roteiro enoturístico. Entre os principais nomes estão: Casa Rozental, Vinícola Família Eloy, Altos do Rio, Casa Antunes, Fazenda Bemposta, Fazenda Joana, Sítio São Miguel Arcanjo, Vinhedo Vilarejo, Vinícola Arouca, Vinícola Caniato, Vinícola Di Bento, Vinícola Maturano, Vinícola Secretário, Vinícola Vale dos Desejos, Vinícola Tassinari, Vinícola Comodoro, Vinhedo Duvivier, Vinícola Fortuna, entre outras associadas à AVIVA (Associação dos Vitivinicultores da Região Serrana).

Areal: a capital da uva fluminense

O município de Areal, um dos protagonistas do roteiro, já é reconhecido localmente como a “capital da uva”. A iniciativa estadual se alinha à Lei Municipal aprovada na cidade, de autoria do vereador Luís da Papelaria com apoio do prefeito Gutinho, que visa o mesmo reconhecimento e incentivo à cultura vitivinícola.

Impacto no desenvolvimento regional

A aprovação do projeto permitirá a estruturação de uma marca coletiva para os vinhos da serra, maior participação em feiras e concursos, além da conservação do patrimônio ambiental e cultural. A expectativa é que as medidas proporcionem incremento no turismo, geração de novos empregos e fortalecimento da economia local.

O projeto agora aguarda apreciação e votação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).