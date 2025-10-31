Grande apreensão foi realizada na BR-040Foto: Divulgação/PRF
Foram constatadas, inicialmente, dezenas de cadeiras de balanço e uma mudança familiar. Entretanto, logo em seguida, a equipe da PRF sentiu forte odor de maconha. Então, começaram a remover as caixas de mudança e as cadeiras, encontrando centenas de tabletes do entorpecente escondidos em um dos caminhões. No total, foram apreendidos 2.889 quilos da droga.
Um dos motoristas disse que vinha de Belém, no Pará, em direção à capital fluminense, enquanto o outro informou que saiu de Araguaína, no Tocantins. Este, ao ser questionado, disse que seu caminhão havia quebrado e precisou trocar o motor, contratando o semirreboque do primeiro para auxiliá-lo na viagem. A dupla acabou detida por suspeita de tráfico de entorpecentes e encaminhada para a delegacia.
A ocorrência foi registrada na 108ª DP.
