Grande apreensão foi realizada na BR-040Foto: Divulgação/PRF

Publicado 31/10/2025 17:57

Areal - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 3 toneladas de maconha, nesta quinta-feira (30), durante a Operação Atena, na BR-040, em Areal. O flagrante aconteceu logo após o início da operação, que intensificou o policiamento nas rodovias federais fluminenses.

No final da manhã, agentes realizavam fiscalização nas divisas do estado quando abordaram dois caminhões que viajavam juntos, na pista sentido Belo Horizonte. Após a consulta dos documentos obrigatórios, os policiais foram inspecionar um dos veículos.



Foram constatadas, inicialmente, dezenas de cadeiras de balanço e uma mudança familiar. Entretanto, logo em seguida, a equipe da PRF sentiu forte odor de maconha. Então, começaram a remover as caixas de mudança e as cadeiras, encontrando centenas de tabletes do entorpecente escondidos em um dos caminhões. No total, foram apreendidos 2.889 quilos da droga.



Um dos motoristas disse que vinha de Belém, no Pará, em direção à capital fluminense, enquanto o outro informou que saiu de Araguaína, no Tocantins. Este, ao ser questionado, disse que seu caminhão havia quebrado e precisou trocar o motor, contratando o semirreboque do primeiro para auxiliá-lo na viagem. A dupla acabou detida por suspeita de tráfico de entorpecentes e encaminhada para a delegacia.



A ocorrência foi registrada na 108ª DP.