Prisões foram realizadas pelo 38º BPMFoto: Arquivo

Publicado 27/11/2025 19:49

Areal - A Polícia Militar e a Guarda Municipal prenderam quatro pessoas por furto à Secretaria de Esporte de Areal. A ação foi realizada nesta quarta-feira (26), logo após o crime ter sido cometido.

Os suspeitos fugiram do local, mas o primeiro deles, um homem de 37 anos, foi encontrado nas proximidades da BR-040, com quatro barras de alumínio que haviam sido furtadas. Pouco depois, três outros envolvidos foram identificados.

Três deles foram enquadrados por furto qualificado e permaneceram presos, enquanto o quarto foi autuado por receptação e responderá em liberdade. A ocorrência foi registrada na 108ª DP.