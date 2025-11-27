Prisões foram realizadas pelo 38º BPMFoto: Arquivo
Areal - A Polícia Militar e a Guarda Municipal prenderam quatro pessoas por furto à Secretaria de Esporte de Areal. A ação foi realizada nesta quarta-feira (26), logo após o crime ter sido cometido.
Os suspeitos fugiram do local, mas o primeiro deles, um homem de 37 anos, foi encontrado nas proximidades da BR-040, com quatro barras de alumínio que haviam sido furtadas. Pouco depois, três outros envolvidos foram identificados.
Três deles foram enquadrados por furto qualificado e permaneceram presos, enquanto o quarto foi autuado por receptação e responderá em liberdade. A ocorrência foi registrada na 108ª DP.
