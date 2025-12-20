Areal recebeu nova viatura da Polícia Militar - Foto: Divulgação/38º BPM

Areal recebeu nova viatura da Polícia MilitarFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 20/12/2025 12:24

Areal - O 38º Batalhão de Polícia Militar reforçou a segurança em Areal. O município recebeu uma nova viatura permanente. Além do reforço, o número de policiais também aumentou e a cidade conta com motopatrulha, usada em acessos rápidos e patrulhamento preventivo em áreas de difícil alcance.

"As rondas vão aumentar, inclusive com o policiamento de motopatrulha, trazendo mais mobilidade para a segurança do município", afirmou a Tenente Coronel Jansen, comandante do 38º BPM.