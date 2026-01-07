Recurso foi devolvido ao Executivo - Foto: Divulgação/Câmara de Areal

Recurso foi devolvido ao ExecutivoFoto: Divulgação/Câmara de Areal

Publicado 07/01/2026 21:46

Areal - O presidente da Câmara de Areal, Álvaro Freitas, anunciou a devolução de R$ 235.879,05 aos cofres do Poder Executivo. A ação foi anunciada nesta terça-feira (6).

O recurso será destinado à reforma e revitalização de quadras poliesportivas e praças no município, priorizando a modernização da infraestrutura de espaços fundamentais para o convívio social, a prática esportiva e o lazer da população.

“Essa devolução é fruto de um trabalho coletivo. Agradeço aos Vereadores Itamar da Ambulância, Samuel Sanseverino, Valter Luís, Danilo Gouvêa, Luís da Papelaria, Felipinho Barros, Robinho da Vila e Santana da Verdura, os servidores da Câmara e ao prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, por permitir que o recurso seja aplicado na reforma e revitalização das quadras e praças', finalizou Álvaro Freitas.