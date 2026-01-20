Motocicleta apreendida em Areal - Foto: Divulgação/38º BPM

Motocicleta apreendida em ArealFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 20/01/2026 17:36

Areal - No final da tarde desta segunda-feira (19), a Polícia Militar retirou de circulação uma motocicleta com graves sinais de adulteração, durante um patrulhamento de rotina na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Areal.

A ação começou quando a equipe teve a atenção voltada para uma motocicleta sem a placa de identificação. Ao perceberem a aproximação das viaturas, suspeitos fugiram do local, abandonando o veículo.

Durante inspeção, foi constatado que a motocicleta apresentava o chassi ilegível, número do motor com sinais de adulteração, fiação elétrica cortada e a ausência do miolo de ignição.

O veículo foi removido e conduzido para a 108ª Delegacia de Polícia, em Três Rios, onde a ocorrência foi registrada. A motocicleta permaneceu apreendida e passará por perícia técnica para identificar sua origem real e possíveis registros de roubo ou furto.