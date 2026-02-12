Veículo que será utilizado para o projeto - Foto: Divulgação/Câmara de Areal

Veículo que será utilizado para o projetoFoto: Divulgação/Câmara de Areal

Publicado 12/02/2026 17:22

Areal - Nesta semana, o município de Areal recebeu um novo veículo destinado ao atendimento das demandas do projeto "Alimento Saudável na Sua Mesa". A aquisição ocorreu após a destinação de recursos de uma emenda parlamentar da deputada federal licenciada e secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, Rosangela Gomes.

A entrega do veículo foi realizada no bairro Alto Pará, com a distribuição de kits para a população.